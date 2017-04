Se cumple el primer paro nacional contra Macri y esperan fuerte adhesión Mates y Noticias

En el marco de un frontal choque discursivo entre funcionarios del Gobierno nacional y dirigentes sindicales, el presidente Mauricio Macri enfrentará hoy el primer paro nacional convocado por la CGT a casi un año y cuatro meses del inicio de la gestión de Cambiemos.

La medida de fuerza que se presume será acatada mayoritariamente por los gremios adheridos a la central obrera, gravitará exponencialmente por la adhesión de la poderosa Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que conduce uno de los triunviros de la CGT, Juan Carlos Schmid.

Ese núcleo sindical integrado por gremios del transporte terrestre, ferroviario, aéreo y marítimo, parece garantizar de arranque el éxito de la protesta cegetista, ya que no habrá colectivos de corta, media y larga distancia, trenes, subtes y aviones; así, aquellos que no quieran adherir deberán proveerse de vehículos o caminar.

En cuanto a los servicios, además de la falta de transporte, en los hospitales sólo funcionarán las guardias médicas; no habrá recolección de residuos y los bancos estarían cerrados, principalmente los oficiales.

MALESTAR SOCIAL

Uno de los secretarios generales de la CGT, Juan Carlos Schmid, pronosticó que el paro tendrá una “alta adhesión” y dijo que se expresará un “malestar social” que la central obrera busca “poner en agenda”.

Consultado en una emisora radial porteña por el efecto de los cortes de calles y accesos que realizarán los grupos piqueteros (ver página 5), Schmid los minimizó y sostuvo que “el piquete va a ser inocuo porque no habrá transporte, las fábricas estarán vacías y no va a haber gente en las calles”. Otro de los tres secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, dijo que la convocatoria al paro plantea una jornada “en la que no haya violencia” y en la que “los trabajadores van a reclamar no yendo a trabajar”.

Por su parte, el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, uno de los más duros frente al Gobierno, sostuvo a Télam que el presidente Macri “es el principal responsable” de la protesta por “no dar respuesta a los reclamos de los trabajadores y sí a los sectores concentrados de la economía”.

Más conciliador, el secretario gremial de la CGT, Pablo Moyano, aseguró hoy que la central obrera le dará al gobierno “15 o 20 días” para que responda a las demandas del paro general de mañana y adelantó que, si existe una convocatoria al diálogo, “la CGT va a participar”.

De todos modos, señaló la importancia de que la eventual convocatoria a una mesa por parte del gobierno “sea para hablar de los reclamos y las soluciones, y no para la foto y para hablar de fútbol”.

MARCHAS Y PIQUETES

Pese al pedido del presidente Macri de permitir la libre circulación de las personas que quieran concurrir a sus puestos de trabajo y que el de la CGT es un paro sin movilización, desde algunos sectores de la izquierda adelantaron que habrá varios piquetes y marchas.

Los cortes comenzarán a las 6 en el Puente Pueyrredón y se replicarán en la subida de la autopista La Plata-Buenos Aires, Puente La Noria, General Paz y Constituyentes, Acceso Oeste y Vergara, Corrientes y Callao, el Hospital Posadas y en varios trayectos de la Panamericana, y confluirán en el Obelisco a las 11.

http://www.eldia.com