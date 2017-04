Lousteau descartó ir en una lista única con Carrió y pidió internas en Cambiemos Mates y Noticias

El ex Embajador en Estados Unidos señaló que “los porteños tienen derecho a elegir a sus autoridades” y advirtió que si el PRO no habilita las PASO, competirá con ECO y advirtió: “Si tres dirigentes arman solos una lista, es porque sospechan que la gente no quiere esa lista”.

Lousteau señaló en una entrevista con Alejandro Fantino que “nadie puede decir la Ciudad es mía. Los porteños tienen derecho a elegir a sus autoridades”.

Al ser consultado por el periodista por la posibilidad de competir con Elisa Carrió en las legislativas de octubre, remarcó que “no es un tema de fe, es un tema de principios. A mí me tocó perder con Lilita, pero en las PASO la gente armó las listas. Lo que hay que hacer es ampliar Cambiemos”.

En la entrevista, el ex embajador indicó que “el que no quiere discusión primaria, es sectario. Las PASO permiten que el ciudadano arme la lista. Si tres dirigentes arman solos una lista, es porque sospechan que la gente no quiere esa lista”.

El ex Embajador analizó que “Horacio Rodríguez Larreta hace rato no quiere Cambiemos en la Ciudad”, por lo que “si no hay primarias vamos a competir con ECO”. Además, sostuvo que “a veces el PRO tiene el defecto de reaccionar polarizando (…) y para la Argentina es una catástrofe polalizar”.

En cuanto a su relación con Mauricio Macri, Lousteau indicó que luego de su renuncia siguió “teniendo diálogo con el Presidente”.