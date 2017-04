“Es un momento muy triste para nuestra ciudad” Mates y Noticias

Así lo expresó este sábado por la mañana el intendente de Chacabuco, Victor Aiola, al compartir una conferencia de prensa -que se realizó en la puerta de la planta Ingredion- con dirigentes del SOERM y de la Mesa Sindical.

“Como intendente no vengo en representación de ninguna bandería política sino por los cincuenta y cinco mil habitantes del partido, trayendo el apoyo de toda la ciudadanía a esta lucha que viene llevando el gremio para no perder ninguna fuente de trabajo”, manifestó Aiola, quien agregó: “comprendemos pero no aceptamos esta realidad”.

Por su parte, el dirigente del SOERM, Javier Curaratti, manifestó que “ante la imposibilidad de que algunos compañeros puedan ingresar a la planta, estamos en paro desde ayer a las 14:00, tanto acá como en Baradero”.

En la planta que la empresa Ingredion tiene en la ciudad mencionada también se aplicó esta metodología de seleccionar en cada turno a los obreros que sí entran y a los que no les permitieron el acceso.

Sin embargo, hasta este sábado, ninguno de los trabajadores que no pudieron ingresar a las plantas han recibido el telegrama de despido. Se estima que esa acción será llevada a cabo por Ingredion el próximo martes 2.

Tanto el intendente Aiola, como los dirigentes sindicales, invitaron a toda la sociedad chacabuquense a participar de un acto que se realizará el próximo lunes, 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, a las 11:00, en las puertas de Ingredion.

“No se queden en sus casas, tenemos que hacer que los directivos de la empresa escuchen este reclamo”, enfatizó Aiola al hacer la invitación.