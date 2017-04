Inundaciones: 4,5 mill/ha de soja sin cosechar y u$s 5.000 millones en riesgo Mates y Noticias

Se calcula que son 14 millones las toneladas en peligro. El mercado refleja los temores con subas de precios.

Aún cuando es prematuro calcular la pérdida potencial que puede dejar el actual fenómeno climático, las imágenes satelitales permiten calcular que por lo menos 4,5 millones de hectáreas entre soja de primera y de segunda aún están sin recolectar en la zona núcleo, en medio de una campaña que ya a fines de la semana pasada llevaba un retraso de 20 puntos porcentuales sobre los niveles históricos.

Así en un cálculo teórico, considerando un rinde promedio en torno a 30,7 quintales por hectárea, se trata de casi 14 millones de toneladas de soja las que están en peligro por la demora en la recolección y las condiciones de anegamiento e inundación.

La cantidad se eleva a más de 16,3 millones de toneladas si se utiliza el rinde promedio nacional de 36,3 quintales por hectárea que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó en su reporte al 6 de abril último.

A valor FOB oficial, u$s 372 la tonelada, ese volumen teórico con el rendimiento menor representa algo más de u$s 5000 millones y se eleva a más de u$s 6000 millones con el rendimiento de 36,3 qq/ha, según calculó El Cronista.

La situación es desesperante en una gran franja comprendida por el sur de Santa Fe, el norte-oeste de Buenos Aires, que como sucedió en enero último y en abril de 2016, paraliza las tareas esta vez de cosecha gruesa, enumeró el diario.

En la mayoría de los campos se necesita de entre 4 y 5 días de buen tiempo para poner retomar las tareas. Y entre 10 y 15 días sin ninguna lluvia para respirar aliviado y no andar pensando en pérdidas.

Mercado

El retraso de la cosecha y la necesidad de contar con mercadería para hacer frente a los embarques estimados para las próximas semanas llevó a la industria y la exportación a ofrecer 1,5% más que el viernes por la soja disponible en Rosario. Así la posición cerró este martes en u$s 233,5 la tonelada. Para la entrega en mayo, se pagó u$s 238 por el mismo volumen.

http://www.noticiasagropecuarias.com