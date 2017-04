Advierten que “es grave” la situación en Laboulaye Mates y Noticias

César Abdala, intendente de Laboulaye reclamó a la Nación por obras para intentar paliar las inundaciones que vive la localidad del sudeste cordobés.

“Las obras no están hechas y no se van a hacer, sólo son paliativos”, dijo a Cadena 3 y agregó que la zona está “muy complicada por la cantidad de agua que ha caído. El suelo ya no absorbe. Hemos tenido la suerte que el agua no entró a la ciudad pero estamos trabajando en los desagües pluviales porque cualquier lluviecita nos inunda”.

Abdala contó que varios tambos debieron ser cerrados, en tanto que muchos criaderos de cerdo han sufrido serios problemas. Mientras que decenas de animales han sido evacuados.

“Estamos muy preocupados por la inacción de las obras. La obra madre no se hace. Nos preocupa que nadie haga nada. Lo que no se hizo en 70 años no se va a hacer ahora”, dijo preocupado.

Recordó que la ruta 7 está cortada hace meses a la altura de Arón Castellano mientras que la 4 está transitable: “Esto ha provocado la merma del comercio”, dijo.

El legislador provincial por el departamento Roque Sáenz Peña, Julián López, reconoció en diálogo con Cadena 3 que la situación en Laboulaye y la región que “la situación es compleja y grave”.

“Muchos productores se vieron afectados”, insistió Y añadió: “Necesitamos más obras. Las dificultades quedan a la vista cuando uno observa lo que pasó en el noroeste de Buenos Aires”.

Recordó, sin embargo, que “por fin esta semana hubo una reunión interjurisdiccional porque el agua no conoce límites geográficos”.

“Hubo un acuerdo que se plasmará en un documento con el listado de las obras que incluirán algunas obras”, agregó.

Finalmente, completó: “Las obras comenzarán a medida que se pueda trabajar en los lugares”.

