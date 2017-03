Como cuidar tu bienestar en otoño con verduras y frutas Chacabuco Noticias

Las verduras y frutas de temporada son diferentes en cada región del mundo, por lo que necesitan diferentes condiciones para que crezcan y maduren, como la temperatura, humedad y tiempo de luz solar.

La naturaleza es sabia y el hecho de consumir las frutas y verduras de temporada tiene varios beneficios:

1. Son más baratas. Cuando la oferta es más grande, los precios tienden a ser más bajos.

2. Tienen mejor calidad. Cuando probamos una fruta o verdura fresca y que no tiene la procedencia de un lugar lejano, la sentimos con un sabor natural, más jugosa y con colores más brillantes.

3. Son más nutritivas. Como son maduradas de forma natural, eso quiere decir que la cosecha se realiza cuando la fruta o verdura ya está cerca del tiempo óptimo para el consumo, por lo que su aporte nutrimental es más alto y consumiremos más vitaminas y minerales.

Por ejemplo, en otoño e invierno las frutas y verduras de temporada tendrán más vitamina C para protegernos de los resfriados, en cambio en primavera y verano tendrán más agua para evitar deshidratación provocada por el calor.

4. Brindan variedad. Tenemos más opciones para nuestra alimentación, con lo cual romperemos la monotonía y también tendremos diversidad de nutrimentos. Por ejemplo, mientras la guayaba es rica en vitamina C, la toronja en ácido fólico, las espinacas lo son en betacarotenos y vitamina A. De ahí la importancia de que nuestra alimentación sea variada.

Cada nutriente tendrá una importancia sobre la salud de nuestro cuerpo. Mencionaremos sólo algunos de ellos:

1. La vitamina C fortalece el sistema inmunitario y está vinculada en la curación y prevención de varias enfermedades, como el resfriado común, el cáncer y la aterosclerosis.

2. El ácido fólico previene la anemia y contribuye al buen funcionamiento de nuestro cuerpo.

3. Los betacarotenos se encuentran en verduras de color verde oscuro, amarillo y naranja, por ejemplo zanahoria y betabel. El betacaroteno es un antioxidante natural, retarda el envejecimiento, previene infecciones y regenera la piel que cubre las vías respiratorias, aliviando los síntomas de los resfriados ocasionados por los cambios de temperatura típicos del otoño.

Las necesidades de consumo de nuestro cuerpo están asociadas al suministro que proporciona la naturaleza según la época del año.

Esto no quiere decir que no sea bueno consumir cualquier fruta sino que, aunque podamos encontrar frutas y verduras de importación, no siempre son el alimento que mejor se adecua a las necesidades del cuerpo en este momento.

Fuente: Salud180