Alfonsín disparó contra la UCR por sur rol en Cambiemos

El diputado nacional Ricardo Alfonsín le reclamó a la Unión Cívica Radical (UCR) que tenga “más participación” en las decisiones de gobierno -en el marco de la conformación del frente Cambiemos- y aclaró que “no es un reproche al PRO” sino a su propio espacio político.

“Me parece que la UCR no ha estado actuando en el último año como se había comprometido a hacerlo en Gualeguaychú -donde el partido votó ser parte de la coalición gobernante-. No ha tratado de influir en las decisiones para que la orientación de la gestión no se vuelque a esto”, lamentó en Alnfonsín en diálogo con A24.

“Yo no le reprocho al Pro, le reprocho a mi partido, que no entendió que lo mejor era crear un mecanismo para que opináramos de cada cuestión. También hubo errores que no fueron enmendados: dólar futuro y mineras”, sentenció el dirigente radical

Según Alfonsín, “hay decisiones que se toman y no pasan por el Congreso. Respecto de esas decisiones, el partido no participó como se había comprometido”.

