Ryan Adams presenta su decimosexto trabajo discográfico

El nuevo disco de Ryan Adams se llama Prisoner y es ya el decimosexto trabajo del cantautor estadounidense. Es, además, el primer trabajo tras 1989, su particular homenaje al álbum del mismo nombre de Taylor Swift, que versionó entero.

En una entrevista a finales del año pasado, Ryan reconoció que este Prisoner le ayudó a afrontar su reciente divorcio de la actriz y cantante Mandy Moore. “Fue un divorcio muy público, algo humillante y jodidamente horrible de vivir sin importar quién eres. Hice un esfuerzo por mantener la cabeza bien alta y por tratar de recordar lo que hice y apreciar lo que era antes de todo”.

Lo primero que llama la atención de este CD es la producción tan casera que tiene. Suena bien, pero parece que la intención de Ryan fue la de conseguir un sonido más natural y sin demasiados adornos. De hecho, se nota que incluso en las tomas de voz no hay un especial cuidado (se deja escuchar hasta un gallo en “Doomsday”), sino más bien quizá la intención de plasmar la interpretación más pura y real del artista. “Así me sale, así lo canto, así lo escuchas”, supongo que habrá pensado. En cualquier caso, llama la atención, especalmente en un panorama musical en el que las producciones tienden a ser muy perfeccionistas y casi artificiales. Prisoner se aleja de ese concepto, para bien y para mal.

La sensación general del álbum es la de, efectivamente, una persona que está mal y que no lo oculta con letras sinceras y directas sobre el desamor y unas composiciones melancólicas y algo apagadas. Ryan nunca fue la alegría de la huerta, pero aquí se nota especialmente que estaba pasando por una mala época. Ejemplos como la intimista “Shiver and Shake”, a solas prácticamente con una guitarra eléctrica en limpio, o la lánguida “Breakdown”, que podría pegar para una banda sonora country o una serie como Sons of Anarchy.

“Do You Still Love Me?”, que abre el álbum, suena a tema catártico, una especie de carpetazo definitivo a la relación que se acaba de terminar, pero con esa duda que le debería estar rondando por la cabeza tras la separación. Musicalmente sigue la estela de temas blues rock como “Gimme Something Good”. De hecho, lo que más me gusta es cómo distribuye la intensidad con unos cambios geniales de dinámica, con guitarrazos que aparecen y unas líneas de voz que se endurecen rodeadas de toda la banda.

La influencia de Bruce Springsteen se nota (tal vez demasiado) en temas como “Prisoner”, uno de los más destacados gracias a ese gran y pegadizo estribillo y esas guitarras “tristemente optimistas”, “Haunted House”, corta y con un estribillo muy mantra con ese verso “I don’t wanna live this haunted house anymore”, o “Tightrope”, una baladacon la voz de Ryan y su guitarra acústica que gana una profundidad tremenda gracias a un solo de Saxo que bien podría haber firmado el mismísimo Clarence Clemons (que en paz descanse).

No faltan los cortes más ochenteros, que siempre le han gustado a Ryan, como “Anything I Say to You Now”, con esas guitarras en limpio reverberadas que suenan definitivamente a otra época, o “We Disappear”, que sirve para cerrar el trabajo con un punto algo más experimental y a modo de conclusión clara: desaparecemos.

Tengo sensaciones enfrentadas con “Outbound Train”. Por un lado, Ryan canta de una manera muy nasal que me choca demasiado. Por otro, la melodía de voz está muy bien hilada y tiene unos giros con mucho feeling. Se me hace menos complicada esa sensación de choque con las escuchas. Los arreglos de guitarra, que suenan lejanos y a lo Tarantino, también ayudan a hacerla más llevadera. En cualquier caso, creo que no dejará a nadie indiferente.

No obstante, “Broken Anyway” me parece una de sus mejores composiciones. Corta, concisa, con una melodía simple y muy efectiva y con un Ryan transmitiendo mucho en cada verso. Es una especie de balada country pasada por el filtro Ryan que suena muy, muy bien.

Probablemente todos los discos de Ryan Adams sean “muy personales”, incluso el de versiones a Taylor Swift, pero se nota que este Prisoner sale directamente de su corazón y de unos sentimientos que se palpan con cada tema. Ayuda a enfatizar eso una producción discreta, natural y orgánica y unas canciones muy desnudas, que parten de ideas sencillas, tanto a nivel musical como a nivel letrístico. Quizá no sea su mejor obra (se echan de menos más composiciones redondas, mejor rematadas), pero, a cambio, mantiene ese toque íntimo del artista, sigue transmitiendo con sus temas y, a pesar de esa sencillez que comentábamos, es un álbum que da para escuchar muchas veces y descubrir aun así nuevos matices. Recomendado, pero tampoco espectacular.

Discográfica: PaxAmericana

Fecha de publicación: 17 de febrero de 2017

Listado de temas

Do You Still Love Me?

Prisoner

Doomsday

Haunted House

Shiver and Shake

To Be Without You

Anything I Say to You Now

Breakdown

Outbound Train

Broken Anyway

Tightrope

We Disappear

Gira

Ryan Adams tiene algunas fechas confirmadas en los próximos meses. Una de ellas será en el Mad Cool Festival 2017 de Madrid el 7 de julio. Nada por ahora previsto para Latinoamérica.

Fuente: MASDECIBELIOS.COM