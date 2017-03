Con Metallica a la cabeza: se acerca el Lollapalooza Argentina 2017 Chacabuco Noticias

Las fechas más esperadas por muchos se acercan. Cada vez quedan menos entradas para el festival más importante del país: Lollapalooza.

A menos de un mes de la cuarta edición que se llevará a cabo en el Hipódromo de San Isidro los días 31 de marzo y 1 de abril, Lollapalooza agotó todas sus etapas de preventa y ya están a la venta los últimos tickets disponibles.

Las entradas para Lollapalooza Argentina se pueden adquirir a precio final en www.allaccess.com.ar, La Rural, Open 25 (Av. Corrientes 902), Teatro Vorterix ( Av. Federico Lacroze 3455) y Unicenter Shopping (Plaza del Sol) con todas las tarjetas de crédito, débito y en efectivo.

1 DAY PASS GENERAL: $1.750 + SERVICE CHARGE

2 DAY PASS GENERAL: $2.750 + SERVICE CHARGE

1 DAY PASS VIP: $3.500 + SERVICE CHARGE

2 DAY PASS VIP: $4.990 + SERVICE CHARGE

El Festival donde música, arte, moda, gastronomía y espacios verdes son protagonistas cada vez está más cerca. Los más chicos también tienen su lugar en el festival en el Kidzapalooza donde pueden vivir la experiencia Lollapalooza a través de la música, diferentes talleres y actividades para toda la familia.

Alrededor de 500 mil fanáticos y cinco escenarios para todos los gustos, recibieron a las bandas más importantes en los últimos 3 años: Red Hot Chilli Peppers, Eminem, Jack White, Arcade Fire, Pharrell Williams, Florence And The Machine, Calvin Harris, Nine Inch Nails, Phoenix, Robert Plant And The Sensational Space Shifters, Soundgarden, Pixies, Skrillex, Jack Ü, Mumford & Sons, The Smashing Pumpkins, Noel Gallagher´s High Flying Birds, Ellie Goulding, Tame Impala, Foster The People, Kasabian, Axwell, Lorde, St. Vincent, Alt-J, Vampire Weekend, New Order, Julian Casablancas, Alabama Shakes, The Kooks, Die Antwoord, Imagine Dragons, 21 Pilots, Bastille, Major Lazer, Brandon Flowers, Of Monsters And Men, Johnny Marr, Jake Bugg, Capital Cities, Zedd, Kaskade, Marina And The Diamonds y muchos más artistas nacionales e internacionales.

El festival es un encuentro único al aire libre donde los fans conectan con la naturaleza, las increíbles puestas de sol que se viven en el Hipódromo de San Isidro, los espacios verdes, los nuevos amigos, las múltiples propuestas gastronómicas y las activaciones de las marcas más importantes.

Lollapalooza Argentina se instaló en nuestro país como una experiencia única y sin antecedentes creando una comunidad conformada por una nueva generación de amantes de la vanguardia en todas sus formas y sentidos.

Hoy por hoy, Lollapalooza Argentina es el encuentro cultural más importante del país, donde el público de todas las edades se siente partícipe e identificado.