A los 90 años muere Chuck Berry: uno de los músicos más influyentes del rock Chacabuco Noticias

Muere Chuck Berry a los 90 años de edad. Según informa la policía del condado de Saint Charles (Missouri, Estados Unidos), el mítico músico falleció víctima de un paro cardíaco:

Tal y como leemos en el comunicado, la policía recibió una llamada de emergencia pero no pudo hacer nada por la vida del músico, más conocido por clásicos del rock and roll como “Johnny B. Goode” o “You Never Can Tell”.

Había anunciado su primer nuevo disco en 38 años

Coincidiendo con su 90 cumpleaños el pasado mes de octubre, Chuck Berry anunció su primer nuevo disco en 38 años. Se llama Chuck, saldrá a la venta en este 2017 (fecha aún sin confirmar) y está dedicado a su esposa, Thelmetta “Toddy” Berry. Ésta es la portada del álbum:

Fuente: MASDECIBELIOS.COM