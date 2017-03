“Estamos ante una situación bastante preocupante” Mates y Noticias

El intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, explicó este jueves la situación por la que está atravesando la planta local de la empresa Ingredion.

“Me reuní con el ingeniero Cristian Valls, el gerente de planta de Chacabuco, el que me informó que la empresa tiene un problema de productividad interno, es decir que el problema no es comparable con empresas del exterior sino con Glucovil y con Arcor. Él dice que ante esas empresas no son competitivos y que el año pasado perdieron doscientos cuarenta y ocho millones de pesos y que incluso entre abril y junio del año pasado se había planteado la posibilidad de cerrar las plantas de Chacabuco y Baradero”, comentó Aiola, quien luego del encuentro con el directivo de la empresa llamó a la gobernación.

“Me puse en comunicación con la gobernadora María Eugenia Vidal; ella me escuchó y me dijo que enseguida me llamaría el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y así fue. Él todavía no estaba al tanto de que Ingredion había presentado el plan de crisis. Antes de hablar con el ministro llamé a la intendenta de Baradero, Fernanda Antonijevic”.

Este viernes los jefes comunales de Chacabuco y Baradero se encontrarán con el titular de Trabajo de la Provincia para evaluar la situación que se ha planteado en ambas ciudades.

Aiola también explicó que la empresa no baraja otras alternativas. “La alternativa a los despidos es el cierre de la planta”, aseguró el mandatario.

“Estamos súper preocupados”

“Nosotros tuvimos hace unos meses el despido del personal de Nidera. El despido de empleados para los intendentes es un problema enorme y en lo único que pensamos es en que esto se resuelva lo más rápido posible; estamos súper preocupados porque uno de los ejes principales de nuestra gestión es la generación de puestos de empleo genuinos, en lo que estamos trabajando permanentemente, gestionando para que vengan empresas como Hidalgo o como Ibérica a instalarse en nuestra ciudad” manifestó Aiola.

También afirmó que está “a disposición del sindicato para hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esto de los despidos no ocurra ni en esta empresa ni en ninguna otra”. “Acompañamos el reclamo porque el problema es que cada trabajador que se queda sin trabajo representa un problema social que tiene un gran impacto”.

Por últimno el intendente anticipó que de este conflicto “se va a hacer un uso político”. “Los impresentables de siempre van a hacer uso político de esto, como aves carroñeras, por lo que repudio todo tipo de utilización política de esta situación”, enfatizó Aiola.