Comunicado de UDOCBA Chacabuco Mates y Noticias

Colegas:

Estamos llevando adelante un plan de lucha histórico, nos enfrentamos a una dirigencia que ha elegido la soberbia por encima de la humildad, la descalificación por encima del reconocimiento, el escarnio por encima de la humanidad, la amenaza por encima del consenso, la coima por encima de los acuerdos.

Familias:

No se dejen engañar, la paritaria docente incluye la defensa de: El servicio alimentario escolar (comedores), infraestructura (para que haya agua, calefacción, que no se llueva, para que nunca haya 35 o 40 alumnos hacinados), por supuesto el salario docente, porque todo trabajador tiene el derecho a trabajar y vivir dignamente con su familia.

Familias, la discusión paritaria no es “por un 18%”, la paritaria es defender la educación pública, porque vivimos en un país en donde 35 millones de argentinos no tiene dinero para otra opción, porque cuando todos los gobiernos fallan, la escuela pública es la única que se mantiene de pie, para sostener a una sociedad que se derrumba por culpa de todos los gobiernos de turno, porque la escuela educa, contiene, viste y alimenta a una enorme cantidad de niños “que no juegan con drones ni se van de viaje de fin de curso a jugar al rugby en Inglaterra”.

La escuela pública formó a Carlos Saavedra Lamas (Premio Nobel de la Paz), a Bernardo Houssay (Nobel de Fisiología y Medicina), a Luis Leloir (Nobel de Química) egresado de la UBA, a César Milstein (Nobel de Fisiología y Medicina). Por eso, cuando defendemos a la escuela pública estamos haciendo Patria.

Familias, cuando pedimos la mesa de discusión y concertación nacional, lo único que queremos es asegurarnos que en todo el país los niños tengan las mismas oportunidades.

Por lo expuesto y por mucho más, colegas, este Lunes, y hasta que seamos tratados con respeto, paro y movilización.