A POCOS DÍAS DE REALIZARSE EL COSQUIN ROCK 2017

El festival superará su propio récord para redondear la edición más grande de todas: tocarán más de 200 bandas, a lo largo de tres días, en siete escenarios. Además habrá fiestas, proyecciones, unipersonales y más. El festival tendrá lugar del 25 al 27 de febrero en el predio de Santa María de Punilla.

El cartel de la 17a edición del festival tendrá a grandes artistas de la talla de: Fito Páez, Todos tus muertos, Los Fabulosos Cadillacs, Ciro y los Persas, Guasones, La Beriso, Las Pelotas, Los Gardelitos, La 25, Los Cafres, Kapanga y Ataque 77. Además también tendrá a grandes artistas de la escena indie nacional: Bandalos Chinos, Los Espiritus, Valentín y los Volcanes, Shoot the Radio, Perras on the Beach, Valdes, Barco, Jvlian, Indios, Delta Venus, entre tantos otros.

