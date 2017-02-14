Citaciones a vecinos de Chacabuco

Mates y Noticias 14 febrero, 2017 0
Citaciones a vecinos de Chacabuco

Las personas que se detallan a continuación deberán concurrir al Juzgado Municipal de Faltas nº 1, ubicado en calle San Martín nº 81 primer piso, en el horario de 7:30 a 12:00.

ACUÑA, JANKO
BALBUENA, LAZARO OBDULIO
CAZON VALDEZ, EDUARDO
CEJAS, JESUS
CONEJERO VILLAGRA, MIGUEL
COURADE, JUAN CARLOS
CRISCI, GASTON
D´ALESSANDRO RESTIERI, JONATAN
DE PAOLA, CRISTIAN
DIGIGLIO, OFELIA
DUBUT, HERNAN
FERRARI, MARIA
FERREYRA, LAURA JAQUELIN
FUENTE, ROBERTO OSCAR
GALLO, ANGEL
GIRI, JAVIER ALBERTO
GRAGEJA CASTRO, MAURO ALDO
MEDINA, GUSTAVO
MENTA, HECTOR HUGO
MEZA, MARIANO
MORALES, AGUSTIN
MOZZINO, ANTONIO JOSE
NANNI, DAMIAN
PAVESE, MELINA
QUINTANA, HECTOR
ROJAS, MIGUEL
ROMERO, MAXIMILIANO
SANCHEZ COLL, JORGE ALBERTO
SANTANDER, BRIAN
TRUSSO, NATALIA VANESA
VIDAURRE, SUSANA EDITH

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