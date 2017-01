Concejal Moro pide que se tome a Saladillo de ejemplo en política de tránsito Mates y Noticias

Este lunes, en conferencia de prensa, el concejal del Frente Renovador de Chacabuco mostró a modo de ejemplo a seguir un fallo que se dictó en la ciudad de Saladillo contra un motociclista que provocaba disturbios.

“Tuvimos conocimiento que en la ciudad de Saladillo una jueza de Faltas, en una situación similar a la que ocurre en nuestra ciudad con las picadas, con las explosiones de las motos y la alcoholemia, avanzó muy fuerte”, comentó Moro, y agregó que se comunicaron con la funcionaria, la que les manifestó que “respecto al joven que detuvieron fue por reiteradas faltas y por no presentarse a las citaciones que recibió. No es el primer caso, sino que este es el que tuvo más repercusión en los medios; hay otros con arresto domiciliario, trabajos comunitarios, y demás”.

El edil massista opinó sobre cómo se desempeña el municipio en esta cuestión: “los operativos de tránsito y la tarea de concientización desde el Estado municipal no alcanzaron”. “Nosotros pedimos que se obre de la misma manera que en Saladillo. No es en contra de los vecinos que van a trabajar, aunque corresponde que usen casco y cumplan con todo, pero con los revoltosos no pasa nada”, enfatizó el concejal, y adelantó que quieren “una reunión plenaria con la jueza de Faltas, con el jefe de Tránsito, con el jefe de la Policía Distrital, con el secretario de Seguridad y con los concejales. Esto es viable, sabemos que un caso que se resuelva servirá para que las cosas cambien”. Por otra parte, Moro sentenció: “se sabe que hay picada en el acceso Juan XXIII”.

Javier Basile, secretario del bloque del Frente Renovador, añadió: “la ley Nacional de tránsito que está vigente es la Nº 24.449. En los incisos 87 y 88 le da facultades a los jueces de Faltas para que puedan aplicar sentencias en casos de que sean reiterados. En el caso del joven de Saladillo en reiteradas ocasiones cometió infracciones y, luego de tres llamados de atención en las que fue notificado, la jueza dictaminó que tuviera una pena. Hay condiciones que se deben adaptar porque no puede estar detenido con otros presos, pero es totalmente viable. La idea es avanzar con algo concreto y que los infractores puedan cumplir”.