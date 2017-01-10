Citaciones a vecinos de Chacabuco

Las personas que se detallan a continuación, deberán concurrir al Juzgado de Faltas Nº 1, San Martín 81 -1er piso- de Chacabuco, en el horario de 7:30 a 12:00, por motivos que se les comunicarán.
ANDACABA CHULQUE RUBEN,
ALVAREZ CARLOS JAVIER,
ALVAREZ MARICEL,
ARCE LUCIANO CRUZ,
ARRIBAS PEDRO,
ASOCIADOS DON MARIO S.A.,
BELFORTI EMIR,
CACERES JORGE,
CASTRO DARIO,
CONTIGIANI MARCOS,
CORDOBA MARTIN,
CUELLO CARLOS,
DI PALMA GASTON,
DI PENTA OBDULIO,
FELICE JUAN MANUEL,
GONZALEZ MIGUEL ANGEL,
HERNAEZ RAMIRO,
HERRERAS JUAN,
IGLESIAS MATEO,
JIMENEZ LUIS SAMUEL,
MARTINEZ WALTER,
MESURO DOMINGO,
MINUTTO FABRIZIO,
MONTAÑO BLANCA,
MORENO WALTER,
NOVILLO DALMA,
QUIROGA ALFREDO,
RODRIGUEZ MARCELO,
ROSIDO CECILIA,
SAAVEDRA LOBO MARTIN,
SAINI SEVERIN EDGAR,
SANCHEZ LAURA,
SCIORRA PABLO,
VAZQUEZ DANIELA,
VIOLANTE MARIA INES,
YANABE CARMELO,
ZAPATA JOSE