Tesla y Panasonic firman acuerdo para elaborar paneles solares económicos Chacabuco Noticias

Tesla acaba de firmar un acuerdo comercial con Panasonic para elaborar paneles solares para Solar City, el cual será capaz de elaborar más de 1.400 puestos de trabajos en las instalaciones de Buffalo, Estados Unidos.

Si bien la producción comenzará en el verano de 2017 en el hemisferio norte, anualmente se producirán cerca de un gigawatt de potencia en estos aparatos, asegurando de esta manera un partnership a largo plazo por parte de estas dos marcas.

Según indica The Verge, el proyecto inicial no incluirá el techo de paneles solares, ya que aún no se ha entrado en el proceso de elaboración del mismo, no obstante también está considerado para el futuro.

Cabe destacar que este acuerdo comercial no solamente incluye Solar City, sino que también la creación de autos eléctricos y baterías eléctricas de alta capacidad, entre otros proyectos.

Fuente:

Ecoportal

FayerWayer