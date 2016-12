Mar Del Plata inicia su temporada de espectáculos de verano Chacabuco Noticias

Carlos Rottemberg, Lino Patalano y Javier Faroni, importantes productores teatrales, presentaron este lunes a la noche las propuestas para la temporada Mar del Plata 2017, en una celebración realizada en el NH City Buenos Aires del casco histórico porteño, junto a algunas figuras de los elencos, sin la presencia de las autoridades municipales.

“Nos juntamos para dar un puntapié inicial a la temporada, por iniciativa de Patalano, así no se pierde la costumbre que año a año se desarrolla para mostrar la grilla de las obras, estamos acompañados por las personalidades ligadas a la escena marplatense, que también pertenecen al teatro independiente: ser teatrista no tiene límite”, dijo Rottemberg a los presentes en la sala Gaudí, del coqueto espacio.

Palito Ortega, Lizzy Tagliani, Hugo Varela, María Figueras, Héctor Díaz, Roly Serrano, Noemí Alan y la imponente Mimí Pons, son algunas de las figuras presentes hoy, quienes escucharon con atención a los productores, en un clima distendido, entre brindis y bocaditos.

Los tres empresarios, pusieron paños fríos a la polémica surgida porque las autoridades municipales este año no realizaron la tradicional ceremonia llamada “Mar del Plata levanta el telón” y prefirieron centrase en las propuestas teatrales, sostenidas en la diversidad y la variedad de los elencos.

La presentación de la murga Lavate y Vamo, quienes harán funciones en Mar del Plata de su espectáculo, “Pueblo chico” fueron los encargados de hacer bailar a los invitados en la vereda, mientras que las canciones de Rauch también sonaron en la fiesta teatrista.

Un verano signado por la comedia, varias propuestas que ya probaron su poder taquillero en Buenos Aires y los espectáculos itinerantes que van haciendo funciones en distintos puntos balnearios, sin permanecer demasiado tiempo en ninguno parecen signar la temporada de verano 2017 en la ciudad balnearia bonaerense.

En diálogo con Informados, al regreso, Adriana Aguirre destacó a los tres empresarios que arriesgan para presentar espectáculos “importantes” desde lo artístico como económico, en una temporada que “se supone floja por la situación económica del país” .

“Estos tres grandes siguen apostando a llevar grandes elencos. Nosotros en ‘Extinguidas’ somos nueve actrices, hay que pagar departamento, sueldo, etc, una gran campaña de publicidad. Nosotros estamos lunes y martes en Mar del Plata y de jueves a domingo hacemos la gira por la Costa. “Instalarnos una noche en cada lugar es costosísimo”, apuntó.

“Los que vienen a Mar del Plata tienen dos cosas que no pueden dejar de hacer, lo primero es sumarse a Cadena 3 que no se corta nunca y la programación es fabulosa y dinámica desde Mario, Rony y los demás chicos. Tienen una dinámica brutal y no se pueden perder de ver ‘Extinguidas'”, finalizó.

Sandra Smith, del elenco de “Extinguidas”, dijo a Cadena 3: “Estoy con mucha alegría, muy feliz de llegar a Mar del Plata. El año que viene vamos a estar en Córdoba”.

“Ya estamos cumpliendo casi dos años con ‘Extinguidas’. Arrancamos con mucho éxito y gracias a José María Muscari que esta obra se instaló en la gente”, amplió.

“Hicimos una gira nacional y ahora vamos a arrancar el 2 de enero, lunes y martes en el teatro Atlas y de jueves a domingos en La Costa”, completó.

Por su parte, Faroni manifestó a Cadena 3: “Esperamos que sea una buena temporada. Hay que ir viviéndola día a día, si tiene turismo, Mar del Plata apuesta al teatro”.

“Por suerte tiene un plus que es una base muy alta de turismo durante el verano y eso ayuda a la temporada y a los sectores que viven del turismo. Esperemos que este año no sea la excepción”, se esperanzó.

Finalmente, resaltó que este año “la calidad artística es muy buena”.

En tanto, Palito Ortega expresó: “Para todos los argentinos, un abrazo muy grande desde Buenos Aires y para toda la familia de Cadena 3 que 2017 sea un muy buen año”.

“Este fue un año de transición y no hay que perder las esperanzas. Hay que seguir poniendo el hombro, hay que seguir creyendo. Muchas bendiciones a todos, a Mario y Rony”, añadió.

En tanto, Joaquín Galán, dijo por su parte: “Estuvimos en la fiesta por los 32 años de Juntos. Qué decir. Estamos agradecidos Los Pimpinela, los que llevamos la música en el alma porque gracias a Cadena 3 podemos comunicar la música”.

“Siempre están presentes. Queremos desearles a todos, a Mario, Rony a los argentinos que tengan una feliz Navidad y un maravilloso 2017”, agregó.

Fuente: Cadena3