Cuatro alimentos fundamentales que comemos mal

Para evitar la obesidad y mantenernos en forma, debemos comer en cantidades adecuadas. Según el artículo de la nutricionista Tanya Zuckerbrot, publicado en la revista Journal of Critical Reviews in Food Science and Nutrition, hay alimentos que comemos mal y que nos llevan a acumular grasas innecesarias. Pero, ¿cuáles son y en qué nos equivocamos?



Proteínas

En lo que respecta a las proteínas, la cantidad de calorías depende de los componentes de la carne que comemos. Por ejemplo, la piel de ave, los huevos enteros o los quesos tendrán más calorías que ave sin piel o las claras de huevo, ya que contienen más proteínas. También se recomienda que las proteínas constituyan una tercera parte del plato, acompañadas de ensaladas, verduras y granos enteros.

Aguacate

A pesar de ser un producto muy popular y ‘saludable’, el aguacate se considera un alimento rico en grasas y tiene muchas más calorías —unas 9 por gramo— que las proteínas o los hidratos de carbono. La nutricionista recomienda abstenerse de comer aguacate con pan ya que no nos ayudará a adelgazar. Para perder peso, se recomienda comer una ? parte de esta fruta, acompañada con claras de huevo, espinacas y queso fresco bajo en grasa, así como una tostada integral.





Arroz

Según la especialista, los granos como el arroz o la quinoa, no son tan efectivos como parecen para los que quieren bajar de peso. Así, Zuckerbrot afirma que la ración correcta para cualquiera de estos cereales es un ? de un vaso. Por su parte, una taza de quinoa contiene la misma cantidad de calorías que seis rebanadas de pan blanco. De este modo, seis roles de sushi japonés equivalen a unas 3 rebanadas. En lo que respecta a un ‘set’ de sushi, tiene la cantidad de calorías equivalente a 7 rebanadas de pan. La especialista recomienda comer solo la mitad del arroz, y comer el resto otro día.

Frutas

Ya que las frutas contienen grandes cantidades de azúcar y carbohidratos, nuestro organismo no es capaz de almacenarlos, lo que conlleva a la acumulación de grasa, advierte Zuckerbrot. Al mismo tiempo, comer más frutas puede ser perjudicial para la salud de una persona.

Fuente: Mundo Sputnik