El Partido Justicialista ya tiene nuevos apoderados de cara al 2017 Mates y Noticias

El Partido Justicialista bonaerense realizó un fuerte congreso en búsqueda de la unidad de cara a las elecciones legislativas del año próximo. Allí se eligieron a los nuevos apoderados del partido con una amplia participación de los distintos sectores del movimiento nacional.

Según definieron intendentes, legisladores y congresales de distintos puntos de la Provincia los apoderados serán: Jorge Landau, Eduardo “Wado” De Pedro, Mario Cupelli, “Coco” Giménez y Eduardo López se sumarán los intendentes Gabriel Katopodis (San Martín), Ariel Sujarchuk (Escobar), Patricio Mussi (Berazategui), Hugo Corvatta (Saavedra), Francisco “Paco” Durañona (San Antonio de Areco), además del diputado provincial Fernando “Chino” Navarro y de Pedro Borghini.

Martín Rodríguez, presidente del Concejo Deliberante de Hurlingham que fue detenido días atrás en Jujuy en el marco del juicio público a Milagro Sala, leyó un documento con las bases del Congreso. El edil destacó la “necesidad de construir un amplio frente electoral representativo del movimiento nacional y popular que incluya a todos aquellos que sostienen las banderas de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social y a todos los que defienden la unidad latinoamericana”.

También afirmó que “el principal enemigo es el neoliberalismo, que en sólo un año destruyó 500.000 puestos de trabajo, abrió las importaciones de manera indiscriminada, aumentó salvajemente las tarifas, ocasionó el cierre de pymes y provocó la transferencia de recursos a los sectores concentrados de la economía. Quieren llevarse puestas todas las conquistas del 45 en adelante, sobre todo las logradas por Néstor y Cristina”, reza el documento leído en La Matanza.

Asimismo, los peronistas denunciaron una “formidable persecución política, mediática y judicial” a la ex Presidenta de la Nación, que esta semana fue procesada por presuntos delitos de corrupción por el juez federal Julián Ercolini. “Estos ataques no van sólo contra ella, sino contra el proyecto nacional en su conjunto”, agregó Rodríguez.

Tampoco faltaron los fuertes llamados a la unidad partidaria. “Ya asimilamos la derrota. Es tiempo de posicionarnos como una oposición fuerte, que con firmeza y convicciones trabaje por la grandeza de la Patria y la felicidad del pueblo”, plantearon los justicialistas en el documento.

Además de los dirigentes mencionados, participan del Congreso los intendentes Verónica Magario (La Matanza), Gustavo Menéndez (Merlo), Walter Festa (Moreno), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Juan Pablo de Jesús (Partido de La Costa).

También estuvieron Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Marcelo Santillán (González Cháves), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Santiago Maggiotti (Navarro) y Julio Pereyra (Florencio Varela), entre otros.

Además, forman parte del cónclave los diputados César Valicenti, Juan Debandi y Lauro Grande; y el senador Darío Díaz Pérez. Otros dirigentes del PJ que dijeron presente fueron los diputados nacionales Cristina Álvarez Rodríguez, Juan Manuel Abal Medina y Fernanda Raverta.

A su vez, están en La Matanza el ex gobernador Daniel Scioli; su ex jefe de Gabinete, Alberto Pérez; y el ex titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez.

http://www.politicargentina.com/notas/201612/18610-el-partido-justicialista-ya-tiene-nuevos-apoderados-de-cara-al-2017.html