Los ochenta y siete cadetes que egresaron juraron ante la gobernadora Mates y Noticias

Ayer, en el acto realizado en el Estadio Único de La Plata, la gobernadora María Eugenia Vidal le tomó juramento a casi ocho mil cadetes, entre los que se encontraban los ochenta y siete que se capacitaron durante este año en Chacabuco.

Vidal se dirigió a los egresados para pedirles “compromiso y esfuerzo” y les aseguró que “todos formamos parte de una sola familia y a partir de mañana tiene que saber que no van a estar solos”. Sin embargo, les advirtió que “si deciden convivir con el delito van a estar solos, porque no los vamos a acompañar. No es lo mismo el que hace las cosas bien que el que no lo hace”.

Por otra parte, la gobernadora anunció un plus extraordinario de 2.500 pesos para los más de 50 mil policías de la provincia de Buenos Aires que realizan tareas de patrullaje en las calles. Allí estaban los ochenta y siete oficiales que se formaron en nuestra ciudad.

Víctor Aiola felicitó a los oficiales locales

El intendente de Chacabuco lo hizo a través de su cuenta de Facebook: “Felicitaciones a los nuevos oficiales, muy especialmente a nuestros Policías que, a partir de hoy, tienen una gran responsabilidad. Un compromiso más que asumimos a inicios de nuestra gestión y hoy hacemos realidad. ¡Éxitos en esta nueva etapa que inician, Oficiales!”, posteó Aiola.

Este jueves, en las escalinatas del Palacio Municipal a partir de las 10:00, se realizará el acto de egreso de los oficiales de Chacabuco. Será abierto a la comunidad.