Repercusiones por los números de la pobreza en el país

Dirigentes de distintos sectores políticos manifestaron las primeras opiniones sobre los datos oficiales del Indec que reflejan que el 32,2% de los argentinos son pobres y el 6,3% se encuentra en la indigencia.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey dijo que “la pobreza es un drama de todos los argentinos, en toda la Argentina. Solucionar este problema es obligación de cada dirigente, sin excusas ni mentiras”.

A su vez, el titular del interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados, Mario Negri, celebró la “decisión” del Gobierno de “no ocultar debajo de la alfombra esta realidad y esconder una realidad lacerante” y juzgó que de “ahora en más el trabajo de todos es combatir la pobreza”.

El diputado radical sostuvo que la publicación de los índices de pobreza e indigencia por parte del Indec, demuestra que Argentina ya “no esconde una verdad lacerante”, al tiempo que opinó que es “inmoral que haya tantos pobres en un país con tanta riqueza”.

El titular del Plan Belgrano, José Cano, evaluó que es “fundamental que el Estado no mienta porque ningún país serio puede desarrollarse ocultando sus índices” y admitió que las difíciles medida monocromáticas que se vio obligado a asumir el gobierno”, incidieron en el aumento del 1,4 por ciento de pobres, desde diciembre pasado.

Cano aseguró que el Ejecutivo “tiene puesta la mirada en ejecutar políticas públicas que trasciendan su gestión y que resuelva la pobreza en la Argentina”, al tiempo que remarcó la aplicación de políticas sociales para “contener a la gente excluida”, entre las que mencionó la ampliación de la Asignación Universal por Hijo, el plan Primer Empleo, la universalización y Reparación Histórica de las jubilaciones.

La diputada nacional Elisa Carrió respaldó las declaraciones de Macri al repetir a través de las redes sociales algunos conceptos del presidente: “El Indec hoy pone la verdad sobre la mesa y dice qué es lo que pasa. No más negaciones, manipulaciones ni mentiras. No más falta de respeto”.

Para el presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Espinoza, “el presidente Mauricio Macri en su rueda de prensa de hoy le confesó al pueblo argentino que no va a cumplir con la promesa que fue el corazón de su campaña electoral, porque el supuesto plan de ´pobreza cero´ hizo que muchos argentinos confiaran en él y lo votaran. Hoy vemos que esa promesa no fue más que un engaño”.

En tanto, la diputada nacional Cristina Alvarez Rodríguez, del Frente para la Victoria, sostuvo que “Macri en pocos meses duplicó la inflación y el desempleo, y eso genera pobreza, se mida como se mida”

“Con estas políticas implementadas por el Gobierno, alcanzamos la mayor recesión económica desde 2001”, afirmó.

El dirigente del Frente Renovador, Alberto Fernández, expresó que “las medias verdades son tan nefastas como las medias mentiras y ese es el discurso al que apela el presidente”.

“Macri no está diciendo cuánto aumentó la pobreza, ni cómo en lo que va de su gobierno, y es un dato preocupante”, añadió y remarcó: “Macri critica los anteriores datos del INDEC y dice la verdad, pero oculta que durante su gestión se generaron entre 1,5 y 2 millones de pobres. Es una pena”.

Por su parte, la dirigente del MST, Vilma Ripoll señaló a esta agencia que “siempre dicen lo mismo, que van hacia la pobreza cero, pero las medidas que toma este gobierno no van en ese camino porque en realidad favorecen a los grandes empresarios”.

“El gobierno sostiene un modelo que no tiene que ver con las necesidades sociales, no quiere reabrir las paritarias y de la mano de la inflación, el congelamiento salarial y los despidos no se va a solucionar la pobreza, por el contrario se va a agravar”, agregó.

El economista Claudio Lozano consideró que la difusión de los índices de pobreza e indigencia por parte del Indec desarman “la situación social idílica” que construyó el gobierno anterior, y exhiben “el agravamiento” que produjo el macrismo en “las condiciones que viven los sectores populares”.

“Hubo durante años un ocultamiento de la situación social de los sectores más postergados durante el kirchnerismo y el Gobierno actual hizo todo lo posible para empeorar el cuadro social. La reactivación económica que se prevé tiene que ver con la obra pública, bajos salarios y crédito caro, por eso no creo que en 2017 la situación cambie demasiado”, señaló Lozano.

