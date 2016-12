Importaciones: cuidar el empleo argentino Chacabuco Noticias

La diputada Provincial de Cambiemos Veronica Barbieri, nos paso una gacetilla de Prensa sobre Importaciones y cuidado del empleo Argentino.

PODEMOS CRECER E INTEGRARNOS AL MUNDO CUIDANDO EL EMPLEO NACIONAL

Hoy lo más importante es cuidar el empleo argentino existente y comenzar a generar más y mejor empleo privado formal. No hay apertura indiscriminada. Estamos implementando una estrategia de inserción al mundo inteligente, gradual, donde nadie se quede atrás. La discusión sobre la apertura indiscriminada o el proteccionismo ciego es una discusión que nos impide ver la oportunidad que tenemos como país. Podemos crecer e integrarnos al mundo cuidando el empleo nacional. Hoy podemos asegurar que con todos los sectores que tienen una sensibilidad particular frente a las importaciones hemos hablado y estamos trabajando para estabilizar su situación y mejorar sus condiciones futuras. Vamos a seguir esa línea de diálogo y trabajo conjunto frente a cada uno de los desafíos que vengan. A veces parece tentador tomar el atajo, pero lo que vinimos hacer es generar las condiciones para que Argentina tenga un crecimiento sostenible por varias décadas y se vuelva a generar empleo. Necesitamos el compromiso de todos en esa agenda. Confiamos que, con la caída de la inflación, la reactivación de la obra pública, el crecimiento del campo y muchas economías regionales, la llegada de nuevas inversiones, vamos a empezar a ver como el consumo vuelve a crecer y ayuda a los sectores hoy afectados a recuperar su cuota de mercado.

NO HAY IMPORTACIONES INDISCRIMINADAS

La discusión sobre la apertura indiscriminada o el proteccionismo ciego nos impide ver la oportunidad que tenemos como país. Podemos crecer e integrarnos al mundo cuidando el empleo nacional.

Entre enero y julio de 2016, cayeron las importaciones 8%. En parte porque bajaron los precios (11,8%) y también las cantidades (6,3%).

En julio, la caída de importaciones fue de 17% respecto al mismo mes de 2015.

Hace menos de un año no se podía importar por las trabas que implicaban las DJAI y la falta de dólares, ni siquiera los insumos necesarios para el proceso productivo que no se producían en el país. Muchas fábricas tuvieron que suspender sus actividades por esa razón.

No hubo una transición. El gobierno anterior dejó el sistema de administración de comercio listo para explotar: dejaron un stock de más 100.000 expedientes de DJAIs con meses de antigüedad. Además, el 31 de diciembre vencía el plazo de la OMC para dejar las DJAIs y el gobierno anterior no tenía ningún plan de salida de ese problema. Para no frenar la industria nacional, tuvimos que aprobarlas, por eso hasta junio hubo un peso en las importaciones mayor al que hay hoy en sectores sensibles.

QUÉ ESTAMOS HACIENDO

Estamos implementando una estrategia de inserción al mundo inteligente, gradual, donde nadie se quede atrás. Nuestro principal objetivo es cuidar el empleo argentino y generar más y mejor empleo privado formal.

Hablamos con todos los sectores que tienen una sensibilidad particular frente a las importaciones y trabajamos para estabilizar su situación y mejorar sus condiciones futuras. Vamos a seguir esa línea de diálogo y trabajo conjunto frente a cada uno de los desafíos que vengan.

Buscamos que Argentina tenga un crecimiento sostenible por varias décadas y se vuelva a generar empleo. Para esto necesitamos el compromiso de todos.

En este proceso de inserción inteligente al mundo hemos pasado de 618 posiciones arancelarias con Licencias No Automáticas a 1.600 (sobre aproximadamente 19.000). Las Licencias exigen un monitoreo detallado de los pedidos de importación que se realizan para garantizar la calidad de los productos y evitar la competencia desleal. Para algunos sectores el porcentaje de Licencias No Automáticas sobre el total de posiciones arancelarias es significativamente alto:

Juguetes 85%

Motos 64%

Línea blanca 57%

Calzado 94%

Muebles 92%

Maquinaria agrícola 62%

Prendas de vestir 90%

Mejoramos las capacidades de organismos como la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Comisión Nacional de Comercio Exterior, que se encarga de trabajar sobre los casos de dumping, con el objetivo de velar por la transparencia de los mercados.

Empezamos a trabajar en normas técnicas para mejorar la calidad de los productos que ingresan al país y de los que se hacen acá.

Sabemos que el problema no tiene tanto que ver con las importaciones, si no con la caída del consumo. Para afrontar eso, estamos trabajando con la banca pública en estimular el consumo con nuevas líneas de financiamiento para consumo y para PyMEs. Por eso la nueva Ley PyME establece:

IVA a los 90 días para Micro y Pequeñas empresas y Trimestral para Medianas

Cómputo de Débitos y Créditos a cuenta del Impuesto a las Ganancias (100% toda Micro y Pequeña, 50% Medianas Industriales)

Eliminación de Ganancia Mínima Presunta

10% de las inversiones a cuenta del Impuesto a las Ganancias

Bono de Crédito Fiscal por el IVA de las inversiones productivas

Rango de Ley y trámite ágil a los REPRO. Beneficio 50% superior para PyMES

En el caso del sector automotriz, afectado por la caída de Brasil, impulsamos la Ley de Autopartes.

Confiamos en que, con la caída de la inflación, la reactivación de la obra pública, el crecimiento del campo y muchas economías regionales, la llegada de nuevas inversiones, la baja de la tasa de interés, vamos a empezar a ver como el consumo vuelve a crecer y ayuda a los sectores sensibles a recuperar su cuota de mercado.

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES

En el sector alimenticio el porcentaje de importaciones sobre el consumo total es en muchos casos muy pequeño. Los productos importados representan menos del 1% del consumo total en: aceites, carne vacuna, carne aviar, leche fluida, quesos, dulce de leche, manzana, peras. Aún en carne porcina, donde representa el 4,2%, es menor que el 4,8% del mercado que se importaba en 2012.

Importación sobre tamaño de mercado para años 2012, 2015 y 2016 (colores vs. 2012)

Si comparamos las importaciones frente al total del mercado (proyectado por las mismas cámaras de cada sector) para este año con los años 2012 o 2015 por ejemplo podemos decir que:

En Heladeras, en 2012 importamos el 13% de las heladeras del consumo local. Hoy la proyección para este año es menor (12,8%).

En el sector motos y motopartes en 2012 se importó el 133% del consumo, más de lo que se vendió. Este año la proyección es menor al 85%. El año pasado, aún con las DJAI, el 90% del consumo fue importado.

En el sector textil en el 2012 se importó el 6,8% del consumo de indumentaria. Este año se importará proyectado menos del 6%. El año pasado, aún con las DJAI, fue el 4,6% del consumo. En este sector, la distorsión se produjo por el enorme cumulo de DJAIS. <

En muebles, en el 2012 se importaba el 5,4%. En el 2016 será 4,7%.

Salvo algunas excepciones con las que estamos trabajando, en todos los casos estamos dentro del rango de importaciones históricas de la Argentina.

Los sectores que han crecido en la importación han sido el textil (13%), calzado (26%), aparatos de uso doméstico (46%), juguetes (20%) y motos y motopartes (8%). Pero aún en esos sectores las importaciones han sido menores o semejantes a las que se produjeron en el 2012 (no tomamos 2015 porque la importación tenía el cepo de las DJAI producto de la falta de divisas). El flujo de DJAIs en muchos de esos sectores ya ha dejado de existir en junio, por lo cual en esos sectores la situación, junto con el crecimiento del consumo, irá normalizándose en los próximos meses..

Un caso:

Argentina importó Dulce de Leche chileno. Importamos en lo que va del año 120kg de Dulce de Leche de Chile. 120 nada más. Con un mercado de consumo interno de 48 millones de kilos. Y hay gente pidiendo que cerremos las importaciones de Dulce de Leche. Cuando con Chile tenemos una balanza comercial positiva por US$ 1.700 millones que pondríamos en riesgo al tomar una medida semejante. Se imaginan decirle a un país: “comprame, pero yo no te compro.” Pondríamos en riesgo cientos de miles de puestos de trabajo.

En realidad, lo que tendríamos que estar viendo es que Chile nos pasó como exportador mundial de Dulce de Leche. En el primer semestre de 2015 exportaron 3000 toneladas mientras que nosotros apenas 2000. Tendríamos que estar pensando como vendemos nuestro Dulce de Leche en el mundo y generamos más trabajo para los argentinos.