Se estrena el documental del Indio Solari: "Tsunami"

Dirigido por Julio Leiva y Maximilano Díaz, el documental es una producción de Vorterix y la secuela de Piedra que late. “El sold out para mi público no existe, van igual”, dice el Indio Solari en la entrevista con Mario Pergolini para Tsunami, un océano de gente, una producción original de Vorterix.com que retrata desde adentro el show que el ex cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota realizó el último 12 de marzo en Tandil, ante casi 200 mil personas.

Además de la entrevista, el documental, secuela de Piedra que late, cuenta con canciones del concierto, backstage, versiones inéditas de algunos temas, testimonios de Los fundamentalistas del aire acondicionado, del mánager de Solari, Julio Sáez y de los técnicos. El film fue dirigido por Julio Leiva y Maximilano Diaz y la mezcla y el mastering fueron realizados por Martín Carrizo, baterista y director musical de Los Fundamentalistas.

El documental se estrenará el próximo 10 de octubre en vorterix.com.

Fuente: La Nación