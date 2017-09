“Los invitamos a que hagan la denuncia y el Círculo Médico tomará partido inmediatemente” Mates y Noticias

El presidente del Círculo Médico de Chacabuco, Dr. Juan Temoche de Dios, se expresó respecto al conflicto existente con la Mesa Sindical debido a los cobros indebidos por prácticas médicas.

En un testimonio publicado en http://www.chacabuquero.com.ar/, el titular de la asociación profesional reconoce que “no está permitido cobrar de más” y asegura que -ante una situación así- la entidad que preside recibirá la denuncia y accionará en consecuencia. En este sentido explicó que se debe “anotar en un papelito, hacer una notita correspondiente” donde se especifique que “en fecha tal, fui atendido por el doctor fulano de tal, quien no ha cumplido con la norma contractual, me ha cobrado y no me ha querido dar recibo”.

Temoche de Dios estuvo este viernes, acompañado de otros profesionales, reunido con los concejales que integran la comisión de Salud del Concejo Deliberante. Al finalizar el encuentro, se supo que el Círculo Médico debatirá la posibilidad de retomar el diálogo con los sindicatos.